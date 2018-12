Benzine- en dieselrijders draaien op voor klimaatplannen

Die voorstellen krijgt het kabinet vandaag aangeboden door de partijen die de afgelopen maanden aan de mobiliteitstafel hebben onderhandeld over het klimaatakkoord. Het kabinet zit flink in haar maag met deze plannen. Vooral de VVD voelt er niets voor om automobilisten op een dergelijke manier op kosten te jagen. De liberalen hebben volgens ingewijden daarom voorgesteld om in plaats van de innovatietoeslag de nog in te voeren vliegtaks te verhogen van 7 naar 15 euro, zo blijkt uit een concept van de kabinetsreactie die deze site heeft ingezien. Topoverleg binnen de coalitie over die reactie heeft gisteravond tot laat geduurd. In de conceptversie die toen nog op tafel lag, wordt ook het voorstel gedaan om de aanschafbelasting BPM te verhogen in plaats van de motorrijtuigenbelasting en de accijns. De verschillende voorstellen worden de komende maanden doorgerekend.

Subsidies

Het kabinet omarmt vandaag wél de doelstelling dat alle nieuw verkochte auto’s uiterlijk in 2030 geen CO2 meer mogen uitstoten. Om die omslag mogelijk te maken, wordt de komende jaren miljarden gestopt in subsidies voor elektrische auto’s.



Vooral voor goedkopere varianten van de elektrische auto komen flinke bedragen beschikbaar: wie in 2021 een elektrische wagen koopt van maximaal 40.000 euro krijgt 6.000 euro terug, staat in de tabel over het stimuleringsbeleid. Dit subsidiebedrag is lager voor iets duurdere auto’s. Vanaf een aanschafbedrag van 60.000 euro is er helemaal geen subsidie meer.



Het maximale subsidiebedrag van 6.000 euro op een aanschaf loopt na 2021 stapsgewijs terug, tot 2.200 euro in 2030. Tussen 2021 en 2024 betalen elektrische rijders bovendien helemaal geen BPM of motorrijtuigenbelasting.



In latere jaren bedraagt de aanschafbelasting een vast bedrag van 350 euro en klimt de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs tot 45 procent van het tarief dat benzine- en dieselrijders moeten betalen. Daarnaast krijgen leaserijders met een elektrische auto van 50.000 euro of minder tot en met 2030 een verlaagde fiscale bijtelling.