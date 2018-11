Beperkt toezicht op veilig werken bij buitenlandse vluchten

Dat zei de directeur Luchtvaart van de ILT, Jacqueline Lamé, vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Prijsvechters als Ryanair en Norwegian Air kunnen zo - door hun vliegvergunning in een ander land te regelen - arbeidswetten omzeilen, vrezen andere aanwezige experts.



Volgens Europese afspraken is het de bedoeling dat de Nederlandse waakhond alleen maatschappijen met een in ons land afgegeven Air Operator Certificate (een vergunning voor commerciële vluchten) op vaste basis in de gaten houdt.



Lamé: ,,We hebben geen rol bij maatschappijen die een buitenlandse vergunning hebben. Ik ga ervan uit dat andere landen daarop hetzelfde toezicht uitoefenen. Wél kunnen we steekproefgewijs op Nederlandse luchthavens inspecties uitvoeren, ook bij buitenlandse airlines.”