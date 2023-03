Bernadette (39) durfde jaren niet te stemmen door haar beperking, tot nu: ‘Drempel was te hoog’

VERKIEZINGEN 2023‘Even’ je stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Het is lang niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Soms is die drempel simpelweg te hoog. Mensen met een mentale of fysieke beperking konden daarom een middagje proefstemmen in een heus proefstemlokaal in Gouda.