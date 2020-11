Bestuur JFVD trekt zich tijdelijk terug na antisemitische berichten

Het bestuur van de jongerentak van Forum voor Democratie trekt zich tijdelijk terug. De JFVD raakte dit weekend in opspraak na de onthulling dat in appgroepen wederom antisemitische berichten werden gedeeld. Partijleider Thierry Baudet noemt de actie die de JFVD nu onderneemt ‘ uitstekend ’. ,,Direct doorpakken. Geen trial by media maar serieus bekijken hoe het zit en daarna conclusies trekken.”

Andere kopstukken van de partij, van senatoren tot Europarlementariërs, raadsleden en Statenleden, riepen eerder vandaag via Twitter op tot een ‘sanering’ van de politieke jongerenorganisatie. Zij vonden de eerste reactie van de JFvD van gisteravond niet ver genoeg gaan. Baudet sprak daarentegen van ‘uitstekend optreden’.

,,Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden”, aldus senator en raadslid Annabel Nanninga. Europarlementariër Rob Roos vond dat de JFvD moest worden ‘opgedoekt’. Aan die geluiden komt de partijtop, die vandaag in crisisachtige sfeer bijeen was in Amsterdam, niet tegemoet.

Uitlekken

Het bestuur van de JFVD heeft vandaag gesproken met de onderzoekscommissie die de jongerenpartij gisteravond instelde. Volgens een via Twitter verspreide verklaring besloten de bestuursleden daarna zelf ‘voor de duur van het onderzoek’ op te stappen om ‘elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen’. De commissie, bestaande uit partijkopstukken Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga moet kijken ‘hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen’. Het is niet duidelijk of dat slaat op jongeren die dergelijke berichten delen of het uitlekken van die berichten.

Zaterdag schreef Het Parool op basis van screenshots van appberichten, Instagramposts en gesprekken met bronnen die anoniem willen blijven dat er binnen de JFVD antisemitische en homofobe berichten worden gedeeld. Zo werd een filmpje gedeeld met de lijfspreuk van de SS en werd bij een foto van het boek Der Untermensch gezegd dat het een ‘meesterwerk’ was. In het voorjaar schreef HP/De Tijd ook over extreemrechtse berichten in JFVD-appgroepjes. Vorige week werd bekend dat de JFVD vijf leden royeerde die deze berichten destijds aan de kaak stelden.

‘Lasterlijke’ verklaringen

Het partijbestuur is volgens de JFVD ‘geconsulteerd’ en ‘kan volledig met deze handelswijze instemmen’. In het bestuur van FVD zitten onder andere Baudet (voorzitter), Europarlementariër Rob Rooken en Ephraim (penningmeester). Kamerlid Theo Hiddema wil dat jongeren die extreemrechtse berichten hebben geplaatst ‘snel’ uit de partij hebben, zegt hij tegen de NOS. ,,Ik ken die kleuters niet. Weet niet wat voor infantiele kleuters daar rondlopen.”

Henk Otten, de na ruzie vertrokken mede-oprichter van Forum voor Democratie, stelt dat Baudet ‘dit monster willens en wetens’ heeft gecreëerd. Volgens Otten zit het ‘echte fascistische vergif’ in de Tweede Kamerfractie, waar Baudet en JFVD-voorzitter Freek Jansen zich na Ottens vertrek hebben ‘omringd met radicale extremisten gerecruteerd uit de JFVD’.

Jansen, die op nummer 7 van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie staat voor de verkiezingen van 17 maart, is ook omstreden. Hij zou de ontmoeting tussen Baudet en de Amerikaanse supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand hebben geregeld en had volgens een voormalig werkgever enorme belangstelling voor het Derde Rijk en Adolf Hitler. Jansen noemde dat ‘belachelijke’ en ‘lasterlijke’ verklaringen.

