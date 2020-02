‘Bezoek Russische ambassadeur aan Tweede Kamer heeft niks opgelost’

Sjoerdsma zegt na afloop: ,,Het was goed dat de ambassadeur de dialoog wilde aangaan, maar we zijn helaas niet dichterbij elkaar gekomen. Ik ben nog steeds niet welkom in Rusland. Terwijl de dialoog belangrijker dan ooit is, over MH17 en mensenrechten. Over Oekraïne en andere zaken. Die dialoog wordt nu verhinderd.’’



De commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer zal binnenkort opnieuw bijeenkomen om te praten over de uitnodiging van de ambassadeur. Maar Kamerleden benadrukken dat er niet zomaar een uitruil kan plaatsvinden waarbij Europese én Russische parlementariërs van zwarte lijsten worden afgehaald. Eerst moet duidelijk worden waarom deze politici precies door de verschillende machtsblokken in de ban zijn gedaan.