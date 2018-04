Bezorgde Kamer wil debat over Facebook en verzekeraars

Alle partijen uitten hun zorgen dat activiteiten van burgers op zorggebied door verzekeraars worden gevolgd en gedeeld met Facebook. 'Choquerend', noemt Fleur Agema (PVV) het. Gezien de vele berichten en schandalen omtrent Facebook van de laatste tijd gaven veel Kamerleden aan een breder debat te willen voeren over Facebook en digitale privacy.



De Kamer houdt binnenkort een hoorzitting met vertegenwoordigers van techbedrijven. Aanleiding is het lek van persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers naar het omstreden onderzoeksbureau Cambridge Analytica. De Kamer wil daarbij tekst en uitleg van in ieder geval Facebook en Google, maar mogelijk ook van andere bedrijven.