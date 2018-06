Bij asielcrisis is het elk land voor zich

Cijfers van de Rekenkamer:



* Tussen 2014 en 2016 dienden 82.958 asielzoekers bij de IND een eerste asielaanvraag in, uiteindelijk kreeg 58 procent van hen een verblijfsvergunning voor bepaalde duur. De piek lag in het najaar 2015. In de drukste maand van dat jaar, oktober, kwamen er 9.945 asielzoekers binnen.



* In het kielzog van de grote instroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden kwamen ook 13.789 asielzoekers uit veilige landen naar Nederland, 16,6 procent van de totale instroom. Het ging bijvoorbeeld om Albanezen en Marokkanen. Van hen kreeg 98,4 procent géén asiel.



* Van de asielzoekers wier eerste aanvraag niet is ingewilligd, is 46,5 procent aantoonbaar vertrokken. Vooral Marokkanen zijn moeilijk uit te zetten, omdat dat land geen asielzoekers wil terugnemen.