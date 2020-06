Binnen paar dagen aankondiging kandidatuur Kaag voor leiderschap D66

Ze kwam destijds als nieuweling in de Nederlandse politiek. Ze bracht haar loopbaan bijna volledig door in het buitenland in dienst van de Verenigde Naties. Binnen D66 geniet de 58-jarige minister een grote populariteit.

Pechtold

Kaag kondigde vorig jaar november al aan ‘serieus’ over het lijsttrekkerschap na te denken. D66 moet op zoek naar een nieuwe leider omdat Alexander Pechtold in 2018 opstapte.

Een andere naam die genoemd werd voor het leiderschap van D66 was minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Maar zij maakte eind vorige maand bekend er niet voor te gaan. ,,Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de andere kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn’’, aldus Ollongren, die langdurig ziek is geweest maar inmiddels weer aan het werk is.