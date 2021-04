Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week

EXPERTS KRITISCH Het OMT zegt ‘met klem’: versoepel nu nog niet, maar het kabinet waagt toch de sprong

20 april Zelden durfden ‘de witte jassen’ in het kabinet - premier Rutte en minister De Jonge - verder te gaan dan de heilige adviezen van het OMT. Maar ditmaal is het anders: de experts adviseren stellig om eerst echt de piek van de derde golf te passeren, maar het kabinet waagt de gok alvast. En dat is niet zonder risico's, zo blijkt uit het nieuwste OMT-advies.