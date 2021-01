Blok belt met Amerikaanse ambassadeur: ‘Opruiing moet stoppen’

In een persverklaring laat Blok weten ‘geschokt’ te zijn over de gebeurtenissen in Washington. ,,Dat er naar verluidt vier doden zijn gevallen is verschrikkelijk nieuws. Parlementariërs moeten veilig en onafhankelijk hun werk kunnen doen, de bestorming van het Congres door een meute was hartverscheurend en had niet mogen gebeuren.’’



Blok zegt vertrouwen te hebben in de Amerikaanse rechtsstaat en de instituties. ,,Het is van belang dat de verkiezingsuitslag wordt gerespecteerd en dat de opruiing stopt.’’