Blok over mislukte poging om Shell in Nederland te houden: ‘We konden niet achterover leunen’

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) erkent dat het kabinet een mislukte poging heeft gedaan om de dividendbelasting af te schaffen, in de hoop Shell voor Nederland te behouden. ,,Ik zou het verwijtbaar vinden als het kabinet achterover was gaan leunen.''

Blok is vanmiddag op het matje geroepen door de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over het vertrek van het Shell-hoofdkantoor uit Nederland. De minister werd zondagmiddag door Shell geïnformeerd over de aanstaande verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk. ,,Die avond hebben de meest betrokken kabinetsleden een conference call gehouden met het bestuur van Shell om een toelichting te vragen’’, zegt Blok. ,,En natuurlijk ook om onze treurnis uit te spreken.’’

Quote Het Verenigd Koninkrijk heeft geen dividendbe­las­ting, Nederland wel. Dat is nou eenmaal zo Minister Blok (Economische Zaken) Volgens Blok is de Nederlandse dividendbelasting een belangrijke reden voor het vertrek van Shell. ,,Dat was een zwaar punt. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen dividendbelasting, Nederland wel. Dat is nou eenmaal zo.’’



Daarom hebben Blok en D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) gisteren een ultieme poging gedaan om alsnog de dividendbelasting af te schaffen. Ze belden met de leiders van de coalitiepartijen én de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks om ze te porren voor de omstreden belastingverlaging voor grote bedrijven.

Links zegt ‘nee’

Blok: ,,Ik zou het verwijtbaar vinden als het kabinet achterover was gaan leunen en had gezegd: ‘laat maar zitten’. Zo moet je een land niet besturen.’’ Hij erkent ook dat de wanhoopspoging geen succes had: ,,Op dit moment is geen sprake van concrete maatregelen die wij voornemens zijn te nemen.’’ PvdA en GroenLinks willen namelijk niets weten van het kabinetsplan en ook bij D66 en ChristenUnie is geen enthousiasme over afschaffing van de dividendbelasting.

Rechtse partijen in de Kamer zijn verontwaardigd over het feit dat zij géén telefoontje van Blok hebben gehad. ,,Ik begrijp dat dit kabinet de linkerflank van de Kamer belt om te kijken hoe bedrijven in Nederland gehouden kunnen worden, maar de rechterflank is niet gebeld’’, klaagt SGP’er Chris Stoffer.

Contact met Shell

Blok erkent dat het demissionaire kabinet al maanden contact heeft met Shell over ‘de belastingen’ in Nederland. Volgens Haagse bronnen zou Blok het olie- en gasbedrijf enige tijd geleden hebben gevraagd om gedurende de formatie geen knoop door te hakken over de verhuizing. Dat Shell dat maandag tóch deed, kwam als een ‘volslagen verrassing’.

,,Ik maak er geen geheim van dat wij het een groot verlies vinden’’, stelt Blok. Zo vreest hij op de lange termijn verlies van werkgelegenheid. Ook loopt de schatkist vermoedelijk honderden miljoenen euro’s mis aan dividendbelasting. ,,Zonde’’, zegt de minister, die het over ‘een heel groot bedrag’ heeft.

Formatietafel

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zegt dat zijn partij het vertrek van Shell ‘betreurt’. Maar hij vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet trachtte om alsnog de dividendbelasting af te schaffen. PvdA-Kamerlid Joris Thijssen twitterde maandag nog dat het vertrek van Shell een ‘zegen voor het land’ was, maar die tweet verwijderde hij snel.

In 2017 stond afschaffing van de dividendbelasting voor bedrijven in het regeerakkoord. Maar dat voornemen kwam het kabinet op een ongekende storm van kritiek te staan. Nadat Unilever aankondigde uit Nederland te vertrekken, trok premier Rutte het plan in.

Blok zegt nu dat het een ‘opgave blijft’ om te zorgen dat Nederland aantrekkelijk is voor grote bedrijven. Aan de formatietafel praten VVD, D66, CDA en ChristenUnie ook over het vestigingsklimaat in Nederland.

