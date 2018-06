Blok zet deur op kier voor Amerikaanse douane op Schiphol

Inreisverbod

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf afgelopen week onverwacht het groene licht voor het inreisverbod, nadat lagere Amerikaanse rechtbanken eerder nog bepaalden dat de travel ban discriminerend was. Het Nederlandse voornemen om de onderhandelingen weer op te starten werd echter al de vrijdag daarvoor uitgesproken. Toen was die duidelijkheid aan Amerikaanse zijde er dus nog niet.



Anders dan D66 wil Blok geen antwoord geven op de vraag of het Amerikaanse inreisverbod zoals dat er nu ligt op Nederlandse bodem volgens het Nederlandse recht geoorloofd is. Of dat verbod in strijd is met artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, ‘hangt af van hoe je hem invult”, aldus Blok. Hij stelt dat het Amerikaanse recht ‘op onderdelen’ verschilt van het Nederlandse. ,,We gaan kijken of we een overeenkomst kunnen sluiten met Amerika die voldoet aan onze rechtsgronden”, zegt de minister.