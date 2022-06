Boeren vrezen kaalslag door stikstofplannen kabinet, maar hebben ze een punt?

Waarom is stikstof ook alweer een probleem?

Stikstof komt vrij bij van alles wat we doen: autorijden, fabrieken laten draaien en het produceren van ons voedsel. Dat wordt een probleem als het in te grote hoeveelheid neerslaat in natuurgebieden. Stikstof slaat neer als ammoniak (NH3) of stikstofoxide (NOx). Daardoor gaan bijvoorbeeld braamstruiken, brandnetels en grassen harder groeien en die overwoekeren kwetsbare planten. Daardoor verdwijnen weer insecten en dieren. Ammoniak verzuurt bovendien de grond. We hebben ons via Europese verdragen verplicht natuurgebieden te beschermen. De rechter heeft in 2019 geoordeeld dat dat onvoldoende gebeurt, waardoor abrupt allerlei activiteiten (zoals de bouw van nieuwe woonwijken) werden stilgelegd. Minder hard rijden op snelwegen is in ons dichtbevolkte land lang niet genoeg om te voldoen aan de stikstofnormen.