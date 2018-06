Boerkaverbod na dik 10 jaar nu echt een feit

dividendbelasting Rutte wist wél van belasting­deal met bedrijf: 'Ik was voorbarig'

14:43 Premier Mark Rutte is vier jaar geleden, in tegenstelling tot wat hij vorige week in de Tweede Kamer verkondigde, wel degelijk op de hoogte gebracht van een deal tussen de Belastingdienst en een onderneming over de dividendbelasting. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.