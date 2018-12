Bom onder Klimaatakkoord: milieuorganisaties en FNV trekken zich terug

Boterzacht

Kamer stemde in

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag nog in met de Klimaatwet, die vastlegt dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen. De Klimaatwet komt een dag voor het zogenoemde Klimaatakkoord, waarin allerlei partijen en betrokkenen uit de samenleving voorstellen doen hoe de komende decennia de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De hoop is opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegen te gaan.



Het plan voor de Klimaatwet komt van GroenLinks en PvdA uit 2015. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen, en ook SP en 50PLUS. Zo’n brede meerderheid van acht partijen die een wet indient, is zeldzaam.



Het is de bedoeling dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990, en in 2050 zeker 95 procent. Aanvankelijk ging het om 55 procent voor 2030, 49 procent is het compromis met de coalitie, dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord. Daarnaast moet over ruim dertig jaar de elektriciteitsproductie CO2-neutraal zijn.