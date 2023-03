Botsing over Gronings gas in radiodebat: ‘Zakkenrollerij als we toch weer gas gaan oppompen’

Dat JA21, BBB en Forum voor Democratie pleiten voor het doorzetten van de gaswinning in Groningen heeft een botsing opgeleverd bij het Radio 1-debat. SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van ‘zakkenrollerij’ bij Groningers die nu ‘al in angst leven’.

JA21-leider Joost Eerdmans en Forum-leider Thierry Baudet vinden dat de gaskraan in Groningen helemaal niet dicht moet. Het snoeiharde rapport over de gevolgen van de aardbevingen na de gaswinning, dat vorige week werd gepresenteerd, doet daar niets aan af.

Baudet: ,,We moeten de Groningers ruimschoots compenseren, maar we moeten ook dat gas eruit halen. Er zit daar voor tientallen, misschien wel honderden jaren aan gas in de grond. Dat moeten we gebruiken.” Wat hij zegt tegen Groningers? ,,We compenseren ze meer dan ruimschoots, want ze zijn als menselijk schild gebruikt.”

Jan Paternotte (D66) spreekt van ‘idiote voorstellen’. ,,Nota bene daags nadat we het rapport van de enquêtecommissie hebben gekregen. Waarin beschreven wordt hoe groot de fouten zijn geweest die hebben geleid tot die bevingen. En nu zegt meneer Baudet weer: laten we die gaskraan opendraaien. Totaal idioot.”

Ook SP-leider Lilian Marijnissen heeft er geen goed woord voor over: ,,Dit doet mij echt pijn. Iedereen die daar is geweest, weet hoe diep de pijn en angst zit. En dan willen meneer Eerdmans en meneer Baudet nog even langskomen om je zakken te roven. Dat is echt beneden alle peil.”

Stikstof

In het debat kwam het ook nog tot een botsing tussen coalitiepartners D66 en CDA over het streven om in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben. D66 wil aan die datum vast blijven houden, terwijl het CDA die juist ’niet heilig’ vindt.

CDA-fractieleider Pieter Heerma wil eerst ‘ijkmomenten’ om te kijken of eerder dan 2035 ‘wel haalbaar is’. D66-fractieleider Jan Paternotte daarop: „Ik vind de uitspraken van het CDA teleurstellend. Dit is niet wat we hebben afgesproken.” Paternotte vraagt zich af of het CDA nog wel achter de handtekening onder het coalitieakkoord staat. Heerma stelde van wel, maar noemt het belangrijk dat er wordt begonnen met stikstofmaatregelen en dat tussentijds wordt beoordeeld of 2030 haalbaar is.

