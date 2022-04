Boycot van Russisch gas is zo makkelijk nog niet: ‘Gevolgen zullen pijnlijk zijn’

Europese leiders buitelen over elkaar heen om hun afkeer uit te spreken over de waarschijnlijke executie van Oekraïense burgers door het Russische leger. Nieuwe sancties hangen in de lucht. Duitsland wil ‘serieus praten’ over stoppen met de import van Russisch gas en de Franse president Macron noemt een olieboycot een mogelijke volgende stap. Maar of het echt zo ver komt, is zeer de vraag.