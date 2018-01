Boze Groningers laten zich horen bij debat over gaswinning

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) moet vanavond in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over de gaswinning in Groningen. Centraal staat de discussie rond de schade-afhandeling, waar nu al maanden over gesproken wordt. Bij het debat zijn ook boze Groningers aanwezig, die de gaskraan het liefst helemaal zien dichtgaan. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.