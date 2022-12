Juridische strijd nog niet voorbij, Gündogan kondigt nieuwe procedure tegen haar oude partij Volt aan

De advocaten van Gündogan, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger, kondigden de bodemprocedure vandaag aan in het hoger beroep in de zaak die zij aanspande tegen haar schorsing uit de Volt-fractie. In maart oordeelde de rechter dat de schorsing onterecht was, omdat er in de partijstatuten of fractiereglement geen grond te vinden was voor de schorsing. Volt paste het fractiereglement daarop aan, zette Gündogan alsnog uit de fractie en ging tegen de uitspraak van de rechter in beroep.

Volgens Volt is het aan een fractie om te beslissen wie daar deel van uitmaken. ‘Autonome politici’ werken daarin samen ‘zolang er vertrouwen is', stelde advocaat Ali al Khatib van Volt. ,,Dat vertrouwen kun je verliezen. Dat heeft mevrouw Gündogan te accepteren.” Zowel fractieleider Laurens Dassen als Kamerlid Marieke Koekkoek stemde voor haar vertrek.

Vogelvrij

,,In een fractie waar drie mensen in zitten, kunnen twee mensen over jou beslissen’’, constateerde één van de raadsheren aan het Amsterdamse gerechtshof. ,,Ben je dan niet vogelvrij?’’ Maar volgens Al Khatib is dat bij een grote fractie ook zo en is de politiek nu eenmaal ‘een harde wereld’. Als de meerderheid van de fractie niet meer wil samenwerken, stelde de advocaat, houdt het op. Zo gebeurde dat al eerder met VVD’ers Wybren van Haga en Rita Verdonk, die uit de Tweede Kamerfractie van de VVD werden gezet, en met senator Anne-Wil Duthler die moest vertrekken bij de fractie van de Eerste Kamer.

Quote Ik pieker er niet over, ik wil niet terug naar de fractie Kamerlid Nilüfer Gündogan

Met het hoger beroep plaatst Volt het hof wel voor hoofdbrekens. In het eerdere kort geding werd immers nog terugkeer in de fractie geëist. ,,Zou u nog terugwillen?", vroeg voorzitter Gerrard Boot. Nee, stelde Gündogan. ,,Ik pieker er niet over, ik wil niet terug naar de fractie.” Volgens Gündogan, die zelfstandig verderging als Kamerlid, heeft zij ‘volgens de neuroloog en psychiater’ een gezichtsverlamming opgelopen door de stress van het afgelopen jaar. ,,Ik ben mishandeld door hen.’’

Volt stuurde zondagavond 13 februari een persbericht waarin stond dat er meldingen waren binnengekomen over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Gündogan en dat zij gedurende het onderzoek daarnaar zou worden geschorst. Melders beschuldigen haar, zo bleek later, van ‘een tik op de billen’ tot intimidatie. Maar Gündogan weigerde mee te werken aan een onderzoek. Volgens haar was het ingehuurde bureau niet onafhankelijk. Voor de aantijgingen, die zij aanvankelijk niet te horen kreeg, is volgens haar geen bewijs.

De ‘beul van Volt’

Het hof vroeg zich af waarom dat persbericht zo snel werd verstuurd en waarom Volt niet 24 uur wilde wachten, waar Gündogan om had verzocht. Partijleider Laurens Dassen verwijst naar het telefoongesprek dat hij die dag met Gündogan had, waarin zij ‘aan het gissen was naar de namen’ van de melders. ,,Wij dachten: die 24 uur gaat ze niet gebruiken voor bezinning, maar om achter de namen te komen.”

Gündogan denkt dat Volt hoopte dat zij zélf zou opstappen. ,,Ze deden alsof ik de beul van Volt was, omdat ze dachten: ze neemt de achterdeur wel, net als Marc Overmars en Gijs van Dijk.” Die twee stapten op bij respectievelijk Ajax en de PvdA-fractie na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Op 13 februari lag er overigens maar één formele klacht, van haar persoonlijk medewerker. Volgens Dassen waren er op dat moment al wel ‘meerdere meldingen’ bekend.

Gündogan en haar advocaten verwezen veelvuldig naar het 'logboek’ dat de voormalig ambtelijk secretaris van Volt bijhield in de periode dat ze daar werkte. Daarin schreef ze dat zij de melding van Gündogans medewerker ‘schoolpleingekleuter’ vond en niet begreep dat Volt op basis daarvan Gündogan schorste als Volt-Kamerlid. Gündogan: ,,Van een minor incident ging het naar een lynchpartij.”

De advocaten van Gündogan zien dat 48 pagina’s tellend document als feitenrelaas, maar de advocaten van Volt doen het af als ‘een steunbetuiging aan mevrouw Gündogan’. ,,Wij hebben ernstige twijfels bij de goede bedoelingen van de voormalig ambtelijk secretaris”, zei Al Khatib, die het ‘geen realistische weergave van de feiten’ noemde.

Dassen vindt het ook ‘onbegrijpelijk’ dat Gündogan in de afgelopen periode ‘geen zelfinzicht heeft laten zien’. ,,Zij heeft de slachtofferrol gekozen en heeft niet gezien wat ze anderen heeft aangedaan.” Hij wijst erop dat het proces al veel langer duurde. ,,Er was al eerder sprake van schreeuwen, kamers blokkeren, er is coaching aangeboden, drie keer mediation geweest.”

Gündogan bestreed dat. Volgens haar was er maar op één moment mediation, pas nadat zij een kort geding had aangespannen. Die is, zegt zij, ‘eenzijdig’ door Volt beëindigd op 26 februari. ,,En als het allemaal zo erg was, waarom ben ik dan tot twee keer toe tot nummer 2 gekozen? Ik mocht postergirl zijn, diversiteit vertolken.”

Normaal gesproken, zegt voorzitter Boot, vraagt hij aan het einde van een zitting altijd of de twee partijen er nog samen uit willen komen. ,Dat noemde hij ‘nu niet zo gepast’. ,,U wilt een oordeel horen.” Het hof doet op 7 februari uitspraak.

