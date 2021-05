Welke VVD'er durft Rutte nog de waarheid te zeggen? 'Er is een ja-en-amen-cultuur ontstaan’

Het gedrag van Baudet: provoce­rend schouder­klop­je na ‘ziek met koorts’ en bezoek illegale sport­school

13 mei Het opstappen van de drie Kamerleden uit de Forum-fractie is het gevolg van ‘een verschil van inzicht’ over de manier waarop politiek wordt bedreven, maakte Kamerlid Wybren van Haga woensdagmorgen bekend. Hij bood gisteravond in de Tweede Kamer nog zijn excuses aan voor het gedrag van zijn partijleider Thierry Baudet. Die doet in een recente podcast opmerkelijke uitspraken.