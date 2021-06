Buitenlandse berechting Nederlandse IS’er niet mogelijk

Een internationaal tribunaal – wat Kamer én kabinet het liefst zien – ,,gaat er niet komen’’, zei Van der Plas. Daarvoor is een uitspraak van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nodig. Hoewel toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok daar, samen met andere landen, in 2019 voor heeft gepleit, ligt Veiligheidsraadlid Rusland als bondgenoot van de Syrische president Assad dwars. Die optie valt af. ,,We krijgen het gewoon niet door de Veiligheidsraad.”



Berechting in noordoost-Syrië stuit ook op ‘allerlei rechtstatelijke bezwaren’. In die regio hebben de Koerden weliswaar een autonoom gebied gerealiseerd, maar formeel is Assad aan de macht in het land. Daarom zou een rechtbank daar ‘een inbrheuk op de soevereiniteit’ van Syrië betekenen, omdat Assad daar geen toestemming voor zou geven. Ook heeft Nederland ,,gewoon geen vertrouwen in de rechtstaat daar’’, stelt Van der Plas.



Irak leek de meest kansrijke optie. Met het land is Nederland, samen met zes andere landen, nog ‘voortdurend in gesprek’. De kans dat dit ergens toe leidt, is volgens Van der Plas klein. ,,Irak geeft voortdurend aan niet af te willen zien van de doodstraf, dat is voor ons een showstopper.” Nederland wil niet meewerken aan berechting in een ander land als staatsburgers in dat land het risico lopen om ter dood te worden gebracht.