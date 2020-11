Burgemeesters pleiten voor landelijk messenverbod

Die werd ingevuld door 194 burgemeesters (van de in totaal ruim 300, red.). Ruim 70 procent van hen is voorstander van een landelijk messenverbod. In een aantal gemeenten, waaronder sinds vorige week Zaanstad, geldt al een verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens. Maar de burgemeesters denken dat het duidelijker is om in het hele land één lijn te trekken, aldus de publieke omroep.

Van de ondervraagde burgemeesters is 22 procent voorstander van een verbod op het dragen van messen, 14 procent wil een verkoopverbod. In totaal is 36 procent voor een messenverbod in combinatie met een verbod op de verkoop ervan.

Om het messenverbod in hun gemeente te kunnen handhaven, verwachten burgemeesters veel resultaat van kluisjescontroles op scholen. Bijna 80 procent van de burgemeesters die voorstander zijn van een verbod, ziet dat als een effectief middel. Daarnaast denkt 58 procent dat preventief fouilleren op straat helpt om het messenverbod te kunnen handhaven.

Het verbod op het dragen van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens in Zaanstad volgt op de inbeslagname van drie hamers, zes messen, pepperspray, een taser, vals geld en illegaal vuurwerk bij een kluisjescontrole in februari op scholen in de gemeente. Preventief fouilleren bij het station in Zaandam en in het stadscentrum leverde negen messen, een wapenstok en softdrugs op.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: