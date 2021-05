Cafés en restaurants open tot tien uur 's avonds, versoepelingen worden sneller doorgevoerd

In de derde stap van het versoepelingsplan staat dat mensen weer maximaal vier bezoekers thuis mogen ontvangen en de horeca ook binnen weer gasten mag bedienen. Hier vallen ook kroegen onder. De terrassen, cafés en restaurants moeten dan om tien uur ‘s avonds dicht, meldt een ingewijde. Hoeveel gasten ze binnen mogen ontvangen is nog onderwerp van discussie. Dertig is het voorlopige richtgetal. Ook alcoholverkoop in winkels is vanaf 5 juni weer toegestaan tot tien uur ‘s avonds (nu is dat na achten nog verboden).

Grotere horecagelegenheden kunnen mogelijk verder open met toegangstesten. De Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag in met de wet die dat regelt.