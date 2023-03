Caroline van der Plas na gesprek met Rutte: ‘Situatie is onhoudbaar, ik verwacht verkiezingen’

Van der Plas sprak dinsdag ruim een uur met minister-president Mark Rutte. Ze verwacht niet dat het kabinet er nog uit gaat komen, want ‘D66 houdt de poot stijf’ en ‘CDA moet echt wat met deze verkiezingsuitslag’. ,,Ik verwacht dat de situatie gewoon onhoudbaar wordt binnen de coalitie en dat er voor het einde van het jaar nieuwe verkiezingen zijn”, zegt van der Plas.

Zij wil niet vertellen wat hij tijdens die ontmoeting precies heeft gezegd. Maar het feit dat hij zo lang de tijd nam, geeft volgens haar wel aan dat hij haar monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen vorige week serieus neemt. ,,Ik heb het gevoel dat Rutte wel heeft geluisterd. Of hij ook gehoord heeft wat ik zei, zullen we zien.”

Voor BBB zijn er twee breekpunten: Van der Plas wil geen gedwongen uitkoop van boeren en wil 2030 als deadline uit de stikstofwet. ,,Haal het er gewoon uit, dat geeft rust”, heeft zij tegen de premier gezegd.

Volledig scherm Caroline van der Plas had vandaag een gesprek met premier Mark Rutte over de gigantische zege van haar partij, de BBB. © Videostill

Doodknuffelen

De twee troffen elkaar in restaurant ‘De Landbouw’ in Wassenaar. Volgens Caroline van der Plas was het een ‘vriendelijk gesprek’ en ‘ging het best goed’. Rutte noemde het ‘goed’ en ‘leuk’. Op de vraag hoe het met haar gaat nu het doodknuffelen van premier Mark Rutte is begonnen, antwoordt ze resoluut: ,,Ik laat me zeker niet doodknuffelen.’’

Van der Plas verwacht niet dat Rutte het kabinetsbeleid ‘op stel en sprong’ zal aanpassen. ,,Ik hoop wel dat het zaadje is geplant en een beetje gaat groeien.” Tegelijkertijd laat Van der Plas doorschemeren dat het niet meeviel haar boodschap over de onvrede en het wantrouwen in de samenleving tot de premier te laten doordringen. ,,Over die vertrouwenscrisis heb ik het wel twee of drie keer moeten hebben’’, verzucht zij. ,,Of ze er wat mee doen, is aan hen, maar het lijkt me wel verstandig.’’

Een vervolgafspraak tussen Rutte en Van der Plas is nog niet gemaakt, maar ze heeft wel aangegeven contact te willen houden. ,,De tijd van het negeren en klein houden van BBB is voorbij. We zijn wel een serieuze gesprekspartner geworden.” Maar: ,,Woorden zijn mooi, maar daden tellen”, benadrukt Van der Plas.

Van der Plas wil nu ook graag om tafel met vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Zij wil graag van hem horen of Brussel in het stikstofdossier echt zo weinig ruimte biedt als het kabinet de Tweede Kamer steeds voorhoudt. ,,Ik wil kijken wat er wél mogelijk is.’’

Het kabinet kan in haar ogen rondom het stikstofbeleid een noodwet maken ‘omdat het land sociaaleconomisch en maatschappelijk helemaal op slot zit’. Dat is volgens Van der Plas geen kwestie van niet kunnen, maar van niet willen.

