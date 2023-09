Caroline van der Plas onthult vanmiddag premierskandidaat voor de BBB

kaart Opvallend: het vertrouwen in Omtzigt is in alle provincies nu lager dan kort ná zijn breuk met CDA

Pieter Omtzigt lijkt zijn kiezersbasis te verbreden. Waar hij als CDA’er in 2021 vooral goed scoorde in het noorden en het oosten, lijkt hij op basis van de huidige cijfers ook in andere provincies kiezers te kunnen trekken. Qua vertrouwen steekt hij met kop en schouders boven iedereen uit. Al is het vertrouwen in hem in alle provincies nu lager dan kort na zijn breuk met het CDA.