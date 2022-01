Catshuis-overleg van start: onderwijs, sport, contactberoepen en winkelen bovenaan versoepellijst

Onder dreiging van opstandige ondernemers in het hele land komt het kabinet vanochtend bijeen in het Catshuis om te overleggen over de lockdown. Rutte IV lijkt af te koersen op een gedeeltelijke versoepeling. Heropening van het fysieke hoger onderwijs en het weer mogelijk maken van sporten moeten kunnen lukken, melden bronnen aan deze nieuwssite. ,,Onderwijs en sport zijn altijd het belangrijkste geweest.” Winkelen en weer naar de kapper op afspraak zou ook mogelijk moeten zijn. ,,Maar dat is aan het kabinet, ze vergaderen nu.”



Om terug te gaan naar het regime van voor deze harde lockdown - toen alles zo'n beetje open was van 05.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's avonds - is het nog te vroeg, melden ingewijden. Dat zou betekenen dat horeca en culturele instellingen nog moeten wachten: ,,Iedereen hoopt dat dat kan, maar zoveel ruimte lijkt er niet te zijn.” De vorige keren koos het kabinet overigens soms een andere koers dan het OMT adviseerde, dus definitief is nog niks.