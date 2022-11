CBS: kinderen van toeslagenouders hadden toch geen groter risico op toezicht

Eerder leken kinderen van toeslagenouders wel eerder in beeld te komen bij jeugdbescherming. Het CBS publiceerde in mei namelijk cijfers over het aantal uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders. Dat bleken er ruim 1.675 te zijn, veel meer dan was aangenomen.

Het leidde bovendien tot de aanname dat deze ouders, nadat zij al dan niet terecht waren aangemerkt als toeslagenfraudeur, ook nog eens hun kinderen waren kwijt geraakt door uit huis plaatsingen. Er werd schamper gesproken van ‘staatsontvoeringen’.

Maar daar zet het CBS nu dus vraagtekens bij. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat kinderen binnen de groep benadeelden van de toeslagenaffaire vaker een kinderbeschermingsmaatregel kregen opgelegd als gevolg van de toeslagenaffaire.

Het onderzoek is uitgevoerd onder zo’n 4100 huishoudens die van 2012 tot en met 2018 zijn benadeeld, en van wie de dossiers zijn behandeld door de Belastingdienst. De tienduizenden ouders die slachtoffer was van de toeslagenaffaire, omdat ze ten onrechte waren aangemerkt als fraudeur, hadden weliswaar een grotere kans om in aanraking te komen met de kinderbescherming, maar dat was ook al zo vóórdat zij gedupeerd raakten. Het verschil werd na de dupering niet groter, en blijkt vooral te maken te hebben met kenmerken waarop gezinnen van gedupeerden verschillen van niet-gedupeerde gezinnen.

Het statistiekbureau legde de twee groepen, gedupeerd en niet-gedupeerd, daarom naast elkaar. In beide groepen zijn de achtergrondkenmerken, zoals inkomen, gezinssamenstelling en herkomst, gelijk getrokken. In de drie jaren nadat ze benadeeld zijn, kreeg in totaal zo’n 4 procent van beide groepen te maken met een kinderbeschermingsmaatregel. Het al dan niet gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire heeft volgens deze uitkomsten dus geen effect gehad op dit percentage.

Opmerkelijk is niettemin dat partijen in de Tweede Kamer, zoals de PVV, Forum en Kamerlid Wybren van Haga, aandrongen op het onmiddellijk naar huis sturen van kinderen die in tehuizen waren geplaatst. De cijfers van het CBS suggereren op zijn minst dat die uithuisplaatsingen niet vaker dan gemiddeld onterecht waren.

Minister Franc Weerwind richtte in april nog teams op om alle zaken te bekijken en waar mogelijk kinderen weer bij hun ouders te laten wonen. Hij liet gisteren weten dat zes van de 206 uithuisgeplaatste kinderen weer thuis wonen.

