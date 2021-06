CDA bekijkt verzoek tot royement van Sywert van Lienden na mondkapjesrel

Video Zestigplus­sers krijgen alterna­tief: ‘As­tra-weigeraars’ mogen Pfizer of Moderna

1 juni Zestigplussers die eerder het Astra-vaccin hebben geweigerd komen alsnog in aanmerking voor een andere prik. Vanaf komende zaterdag kunnen zij zelf online of telefonisch een afspraak maken voor een prik van Pfizer of Moderna. ‘Nu is er ruimte’.