CDA-bestuur komt deze vrijdag bijeen voor beraad: hoe verder na het zware verlies?

Met video Tellers zakken door hun hoeven door stembiljet­ten zo groot als landkaar­ten en hoge opkomst

Te grote, moeilijk hanteerbare stembiljetten en een hoger dan verwachte opkomst van kiezers. Dat was waarom stemmentellers de nacht na de stembusgang in verschillende gemeenten door hun hoeven zakten. De verantwoordelijke autoriteiten zullen dit ongewenste fenomeen onder de loep nemen in evaluaties, laten ze weten.