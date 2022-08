CDA-bom onder stikstofdeal: Kamer terug van reces voor spoeddebat na uitspraken Hoekstra

MET VIDEODe CDA-breuk met een cruciaal deel van de coalitiedeal over stikstof leidt tot spanning binnen de regering. Na ‘uitvoerig’ overleg vanochtend is premier Mark Rutte kritisch over CDA-leider Wopke Hoekstra: ,,Dit moet een uitzondering blijven.” De Kamer komt terug van reces voor een spoeddebat.

Rutte hield zich in voor de camera's, vanochtend voor de eerste ministerraad na de zomerstop. Maar de premier oogde duidelijk ontstemd over de breuk met het coalitieakkoord die Wopke Hoekstra vandaag voorstelt in gesprek met deze site.

Het CDA wil de stikstofdeadline oprekken naar 2035. Daarmee breekt Hoekstra met de coalitieafspraak om al in 2030 overal de stikstofuitstoot genoeg omlaag te brengen. In het Catshuis-overleg zou Hoekstra gisteravond wel verteld hebben over dit plan, maar coalitiegenoten reageren vandaag gepikeerd.

,,We hebben elkaar uitvoerig gebeld vanochtend", zei Rutte bij de ingang van zijn ministerie. ,,Dat interview in het AD deed de wenkbrauwen fronsen. Staatsrechtelijk is de vraag: kan je dit doen als lid van het kabinet? Ik denk dat je als partijchef, dat is Hoekstra, wat meer ruimte hebt om je partijpolitiek te uiten. Daar is wel enige ruimte, dit kan net, zeg ik, maar het moet een uitzondering blijven.” Staatsrechtelijk is het op het randje, stelt de premier streng.

Lees verder na de video

Eenheid kabinet

De eenheid van kabinetsbeleid is heilig in de politiek. Toen Mona Keijzer zich vorig jaar als staatssecretaris openlijk tegen de coronapas keerde, werd ze direct ontslagen uit het kabinet. Bij dit thema ligt het overigens anders: binnen de coalitie gaan meer stemmen op om aan de deadline te morrelen, zo bleek eerder.

De Tweede Kamer keert waarschijnlijk volgende week terug van het zomerreces voor een spoeddebat over de kwestie. Oppositie-Kamerlid Geert Wilders (PVV) heeft een meerderheid achter zijn verzoek gekregen: ,,En dat wordt tijd. Dit is een coalitie in ontbinding. De mensen thuis, boeren, gezinnen met geldproblemen: die moeten toch weten of het kabinet met één mond spreekt? Zijn ze nu wel of niet voor die stikstofdeadline van 2030? Van mij mag ‘ie overboord, maar de mensen moeten weten hoe het kabinet daarover denkt.”

Rutte

Inhoudelijk wilde premier Rutte zelf niet op de CDA-bom ingaan: ,,Er loopt een proces met Remkes, dat moeten we de ruimte geven. Dus hier gaan we inhoudelijk niet op reageren.” Of Hoekstra nu een bom onder het coalitieakkoord legt, wil de premier niet zeggen. ,,Het is goed dat we ons niet beraden over de inhoud van het interview.” Ook de ChristenUnie zwijgt over de inhoud van Hoekstra's woorden.

D66 houdt het CDA ondertussen wel aan de coalitieafspraak, liet partijleider Sigrid Kaag weten. ,,Ik heb geen verzoek gehoord tot het openbreken van een coalitieafspraak. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Als je tekent voor een afspraak, dan staan we aan de lat voor de uitvoering.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Minister-president Mark Rutte noemt de uitspraken van Hoekstra in het AD-interview staatsrechtelijk op het randje. ,,Dit moet een uitzondering blijven.” © ANP

Stikstof

De Haagse reuring volgde na uitspraken vanochtend van Hoekstra. In een interview met deze site trekt de CDA-leider vandaag een pijler weg onder het stikstofplan van de coalitie. Hoekstra’s partij vindt - anders dan het formele kabinetsstandpunt tot dusver - dat de stikstofdeadline best uitgesteld kan worden naar 2035. Dit terwijl de coalitie afgesproken heeft om versneld, in 2030, de reductiedoelen te halen. Vooral D66 hecht daar zwaar aan, en stikstofminister Van der Wal en premier Rutte benadrukten recent nogmaals dat er niet aan getornd wordt.

Maar Hoekstra vindt ‘een herstart nodig’ om uit de stikstofimpasse te komen: ,,En daarbij zijn er geen dogma’s, 2030 is voor ons niet heilig. Natuurherstel moet. Daar is 50 procent reductie voor nodig. Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen.”

Boeren blij, deskundigen en oppositie kritisch

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee verwijt het CDA ‘verantwoordelijkheidsvakantie’: ,,Zo kennen we ‘t CDA weer. Destijds met Bleker alle sluizen open voor intensieve landbouw en natuurafbraak, nu loopt Hoekstra als eerste coalitiepartij weg van door hem zelf gemaakte afspraken. Dat is heel slecht voor boeren en natuur.”

Quote De zetels zijn belangrij­ker dan het land fatsoen­lijk besturen Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland Natuurorganisatie Greenpeace reageert eveneens fel op Hoekstra's koerswijziging: ,,Dit is cynische politiek. In Den Haag weet men dondersgoed dat de rechter gehakt maakt van elke vertraging om de natuur te redden, maar de zetels zijn belangrijker dan het land fatsoenlijk besturen”, zegt Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland.

Politiek lijkt er wel ruimte om de deadline weer op te rekken naar 2035, de datum van 2030 is door de coalitie gekozen en niet opgelegd door een wet of rechter. Maar experts waarschuwen wel: het is onverstandig voor de natuur. Ook dreigen procedures, stelde jurist Ralph Frins eerder: ,,Als Nederland weer wacht, wordt de kans groter dat de Europese Commissie besluit om in te grijpen. Gezien ons enorme stikstofprobleem kan het voor Brussel logisch zijn om Nederland als eerste lidstaat op de korrel te nemen.” Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft al laten weten mogelijk een klacht in te dienen bij de Europese Commissie als de deadline voor de vermindering van de stikstofuitstoot verschoven wordt. Voorzitter Johan Vollenbroek voorspelt een ‘juridisch drama’ als het aanpakken van de stikstofuitstoot nog verder wordt uitgesteld.

Boerenbelangenorganisaties Agractie en LTO zijn wel te spreken over Hoekstra's stikstofdraai: ze reppen van ‘een goede eerste stap’. LTO vindt het ‘mooi’ dat CDA-leider Hoekstra natuurherstel centraal stelt ‘in plaats van kdw', de zogeheten kritische depositiewaarde. ,,Dit is geen uitspraak van het kabinet. We gaan pas de volgende stap zetten bij een handreiking van het kabinet. Tot die tijd wachten we af”, zegt de woordvoerder.

Volledig scherm Wopke Hoekstra. © Arie Kievit

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Inloggen’ te klikken.