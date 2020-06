CDA en ChristenUnie willen structurele steun voor voedselbanken

Partij voor de Dieren wil met Esther Ouwehand verkiezin­gen in

10:55 Het bestuur van de Partij voor de Dieren wil volgend jaar met Esther Ouwehand als lijsttrekker de verkiezingen in. Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en nam in oktober het fractievoorzitterschap en partijleiderschap over van Marianne Thieme. Dat deed zij volgens het bestuur ‘op overtuigende wijze’.