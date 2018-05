CDA en D66: Rem op extreme huurstijging in vrije sector

Quote Er zijn zo weinig huizen met een middenhuur van 700 tot 1.000 euro dat er in sommige steden bijna om wordt gevochten Jessica van Eijs Regeringspartijen CDA en D66 beloven dat te regelen, overigens tegen de zin van coalitiepartner VVD. De linkse partijen pleitten hier in het verleden al voor, waardoor het voorstel hoogstwaarschijnlijk op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen.



In grote gemeenten is een tekort aan woningen met een huur tussen de 700 en 1.000 euro. ,,Nu worden gewone gezinnen en hardwerkende Nederlanders de steden uitgejaagd, simpelweg omdat er geen beschikbare woningen te vinden zijn”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. ,,Een volledig gereguleerde huur in het middensegment is een brug te ver, maar een tijdelijke noodknop lijkt op dit moment echt noodzakelijk.”



Overspannen

In steden waar de woningmarkt overspannen is – zoals Utrecht en Amsterdam – vallen mensen met een modaal inkomen nu tussen wal en schip. Vaak kunnen of willen zij geen huis kopen. Tegelijkertijd verdienen ze te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning.



,,Er zijn zo weinig huizen met een middenhuur van 700 tot 1.000 euro dat er in sommige steden bijna om wordt gevochten”, zegt D66-Kamerlid Jessica van Eijs. ,,Ondertussen stijgen de huren de pan uit. Wanneer politieagenten, verplegers en leraren hun huur hebben betaald, houden ze vaak weinig geld over.”

Puntenstelsel

Op dit moment kunnen prijsstijgingen alleen in de sociale huursector – met huren tot 710 euro – worden ingeperkt. Begin dit jaar stelde een commissie onder leiding van PvdA’er Rob van Gijzel voor om een ‘noodknop’ toe te staan in gemeenten waar de nood het hoogst is. Daar zou tijdelijk een puntenstelsel moeten worden ingevoerd voor huizen met huren tot 1.000 euro, net als in de sociale huursector.