CDA en VVD fel tegen terughalen IS-vrouwen: ‘Onbestaanbaar’

Haar CDA-collega Madeleine van Toorenburg zit op dezelfde lijn. ,,Ik heb heel grote zorgen. Het gevaar van deze vrouwen kan wat mij betreft niet worden overschat.” Van Toorenburg is bovendien bang dat na de vrouwen en kinderen ook de mannelijke IS-strijders terug naar Nederland zullen komen. Ze wijst op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op familieleven verankerd is. ,,Dat betekent dat we straks ook de vaders, heel gevaarlijke IS-strijders, binnen onze landsgrenzen hebben.”

Vanochtend meldde deze site dat Nederland met Irakese autoriteiten gesprekken voert om tien Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen een veilige doortocht te bieden naar het Nederlandse consulaat in de Irakese stad Erbil. De vrouwen en kinderen zitten nu in slechte omstandigheden vluchtelingenkampen in Noordoost-Syrië.

Doodstraf

Nederland wil afspraken maken om te voorkomen dat ze in Irak worden vervolgd. Dat dreigt te gebeuren als ze de kampen verlaten om het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat, in Irak, te bereiken. Zonder afspraken kunnen ze worden gearresteerd, berecht en de doodstraf krijgen.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde dat het kabinet bekijkt hoe uitvoering gegeven kan worden aan een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Die vraagt minister Ferd Grapperhaus (CDA) zich in te spannen om te zorgen dat tien vrouwen in Nederland bij hun eigen proces aanwezig kunnen zijn.

Volledig scherm VVD-Kamerlid Antoinette Laan © ANP

Volgens VVD’er Laan vindt haar partij het ‘onbestaanbaar dat deze vrouwen terugkeren in onze samenleving'. ,,Dat gevaar wil ik niet in onze samenleving importeren. Volgens mij heeft de minister nog niet alle juridische wegen bewandeld om dit te voorkomen, dus ik roep hem met klem op om dat te doen, zoals hij de Kamer eerder heeft beloofd.”

Van Toorenburg noemt het naïef om te denken dat vrouwen eenmaal terug in Nederland afstand zullen nemen van de extreme denkbeelden waarmee ze naar IS-gebied vertrokken. ,,Ik ken geen gevallen van vrouwen die in de gevangenis spijt kregen. Ik geloof daar niet in.”

Internationaal tribunaal

Het CDA-Kamerlid, dat ook genoemd wordt om het stokje over te nemen van de naar Leeuwarden vertrekkende fractieleider Sybrand Buma, pleit ervoor om ook de IS-vrouwen te berechten voor een internationaal tribunaal. En hun kinderen dan? ,,Dat is moeilijk. Het is een dramatische situatie. Maar uiteindelijk moet je zeggen: de ouders zijn verantwoordelijk.”

Volledig scherm Madeleine van Toorenburg (CDA). © ANP

Een andere coalitiepartner, de ChristenUnie, blijft ook inzetten op berechting van voormalige IS-strijders voor ‘een internationaal tribunaal daar’, zegt Kamerlid Nico Drost. Hij noemt het ‘goed dat er gesproken wordt over een oplossing van de situatie’. ,,Ook vanuit humanitair oogpunt", zo wijst Drost op de erbarmelijke omstandigheden in de kampen, waar jonge kinderen leven in slechte hygiëne en zonder goede medische zorg. Drost vindt wel dat 'we de veiligheid hier zwaar moeten laten wegen’. ,,We vertrouwen het maken van die afweging toe aan minister Grapperhaus.”