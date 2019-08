CDA’er Pieter Omtzigt: Partijen zijn hun idealen kwijtgeraakt

Veelbespro­ken MS-middel Fampyra komt in basispak­ket

7 augustus Fampyra, een geneesmiddel voor mensen met multiple sclerose, komt per 1 september in het basispakket voor patiënten van 18 jaar en ouder. Dat laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) weten in een brief aan de Tweede Kamer.