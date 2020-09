CDA’er Rog verlaat Tweede Kamer na verkiezingen om gezin

CDA’er Michel Rog keert na de verkiezingen van maart 2021 niet terug in de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Het Kamerlid sprak zich in de CDA-lijsttrekkersstrijd uit voor zijn fractiegenoot Pieter Omtzigt, die het uiteindelijk nipt aflegde tegen minister Hugo de Jonge.

Dat is niet de reden voor zijn vertrek, bezweert hij. Hij liet fractievoorzitter Pieter Heerma en partijvoorzitter Rutger Ploum al op 8 juli weten niet meer op de lijst te willen. ,,Twee uur voor bekend werd dat de stemming voor de CDA-lijsttrekkersverkiezing over moest door problemen met het stemsysteem.” Nu De Jonge tot lijsttrekker is gekozen, zegt Rog ‘blij’ te zijn dat Omtzigt als running mate van De Jonge een rol krijgt bij de verkiezingen. ,,Ik denk dat Pieter de partij groter kan maken en nieuwe kiezersgroepen weet aan te spreken.”

Rog (47) stond in 2017 op nummer 14 van de CDA-kandidatenlijst. In 2012 stond hij op plek 5. ,,Toen ik begon als Kamerlid heb ik mijn vrouw beloofd dit voor twee termijnen te doen. Die periode zit er nu bijna op.” De afgelopen maanden, waarin ook Kamerleden vanwege het coronavirus veel vanuit huis werkten, gaven voor hem de doorslag. ,,Ik was meer thuis en merkte hoe fijn de kinderen dat vonden en hoe fijn ík dat vond.”

‘Werk nooit klaar’

Het Kamerlidmaatschap is zinvol werk dat hij ‘met ontzettend veel plezier, heel veel energie en toewijding’ heeft gedaan, zegt hij, maar ‘het werk is nooit klaar’. ,,Vroeger vroeg de Kamervoorzitter om tien uur ’s avonds of we nog doorgingen met het debat. Dat doen we niet meer. We gáán door. Dat hoort er misschien wel bij en dat krijg je moeilijk veranderd.”

Hij verwijst naar andere Kamerleden, die stopten met het werk omdat het een te groot beslag legde op het privéleven of die in een burn-out terechtkwamen. ,,We maken elkaar in dit werk de hele dag gek. Ook ik heb offers moeten brengen. Doordeweeks eet ik nooit thuis, kan ik mijn kinderen nooit naar bed brengen.” Rog en zijn echtgenoot hebben twee zonen van acht en negen jaar. ,,In deze tijd is het goed dat niet alleen de moeder, maar ook de vader er wat vaker kan zijn.”

Leenstelsel

In de Kamer hield Rog zich de volledige acht jaar dat hij nu Kamerlid is bezig met onderwijs, waarin hij zich met name afzette tegen kleuter- en rekentoets en het leenstelsel. Begin dit jaar was Rog voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen in Nederland. ,,Sommige mensen die wij wilden horen, hebben werkelijk alles in het werk gesteld om het werk van de commissie te vertragen en moeilijker te maken. Ze hebben lak aan de democratische instituties. Dat maakte wel indruk.”

Rog, die in Haarlem woont, was vóór zijn Kamerlidmaatschap leraar maatschappijleer en actief voor vakbonden De Unie en CNV Onderwijs. Tussen 2002 en 2006 was hij fractievoorzitter van de Amsterdamse deelraad De Baarsjes namens D66. In 2010 stapte hij over naar het CDA. Hij heeft nog geen idee wat hij na de verkiezingen wil gaan doen. Wel wil hij een baan die ‘beter in balans’ is met zijn privéleven. ,,Ik wil me op een andere plek voor de samenleving gaan inzetten.”

