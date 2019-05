CDA-Kamerlid Bruins Slot gedeputeerde Utrecht

,,Ik ben heel blij dat ik gedeputeerde mag worden in de provincie waar ik het grootste deel van mijn leven al woon’’, zegt een stralende Hanke Bruins Slot (41). Ze wordt daarmee de derde generatie Bruins Slot die bestuurt: haar vader en grootvader waren burgemeester. De nieuwe CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zal haar missen, maar snapt het besluit. ,,Hij vindt Utrecht een mooie provincie.’’ Later vanmiddag wordt bekend dat Hanke Bruins Slot de enige vrouw in het nieuwe Utrechtse College van Gedeputeerde Staten zal zijn. Op haar oude werkkamer somt ze haar nieuwe portefeuille op: bestuur, natuur, landbouw, toerisme, recreatie, bodem, water en sport.

Trouwen

Alles valt nu op zijn plek. Nog voordat het CDA haar het aanzoek deed gedeputeerde te worden, vroeg zij zelf haar vriendin ten huwelijk. ,,We trouwen binnenkort’’, zegt Bruins Slot. En als klap op de vuurpijl zijn haar ouders recent van Apeldoorn naar Utrecht verhuisd. Enkele weken werd haar naam nog genoemd als een van de potentiële opvolgers van de vertrekkende Sybrand Buma. ,,Ik vond dat een compliment, maar ik heb dat nooit geambieerd.’’ Zeer recent kreeg ze ongevraagd een heel ander compliment: de VVD gebruikte haar strenge ondervraging van Thierry Baudet over het Russische gevaar in een verkiezingsspotje. ,,Dat was best vreemd, als CDA’er in een VVD-spotje.’’

Uruzgan

Bruins Slot werd in 2010 Kamerlid voor het CDA omdat ze het niet eens was met het besluit dat de PvdA de missie naar Uruzgan niet wilde verlengen. De voormalige pelotonscommandant voerde het bevel over een pantserhouwitser in het Afghaanse Tarin Kowt voordat ze in de Tweede Kamer kwam. Ze begon als enige nieuweling in de gehalveerde CDA-fractie die met gedoogsteun van de PVV door een verdeelde partij argwanend werd gevolgd.



Terugkijkend op die negen jaar is ze het meest voldaan over het feit dat echt iets kon doen. ,,Mensen die met zorgen bij je komen waarmee je aan de slag kunt gaan.’’ Als voorbeelden noemt ze dat ze als sportwoordvoerder tegen vrijwilligers opliep die gek werden van de regels. Die zijn door haar toedoen verminderd. En ze zette druk op het ABP, die teveel tijd neemt voor herkeuringen van veteranen.



Wat ze het minst gaat missen: ,,Dat de agenda van de Tweede Kamer steeds kan worden omgegooid. Daardoor kon je privé pas op het laatste moment zeggen of je kwam.’’