CDA-Kamerlid loodste via WhatsApp mensen naar vliegveld Kaboel: ‘Het was zo intens’

President Santokhi vraagt om investerin­gen voor noodlij­dend Suriname: ‘Schuld is als zwaard van Damocles’

10 september De Surinaamse president Chan Santokhi doet een beroep op Nederlandse bedrijven om te investeren in zijn land. Hij ziet vooral kansen in de agrarische sector en wegenbouw. ,,Mijn land heeft een aantrekkelijk investeringsklimaat”, zei Santokhi vandaag in een toespraak voor leden van de Eerste en Tweede Kamer.