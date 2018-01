CDA-Kamerlid roept op tot boycot rapper Boef

Eerder riep ook de Belgische radio-DJ Karolien Debecker op tot een boycot. Op Twitter schreef ze: ,,In de Middeleeuwen hadden ze nog meer respect voor vrouwen dan jij. Excuses of niet, jou draai ik voorlopig niet meer op de radio.'' Ze roept andere programmamakers op hetzelfde te doen. Of er Nederlandse dj's zijn die al dan niet tijdelijk geen nummers van de rapper draaien is onduidelijk.



Of de acties iets uithalen is de vraag. Het Schijndelse festival Paaspop liet vanmiddag al weten dat Boef daar gewoon welkom is. Er werd na het controversiële filmpje wel overlegd over mogelijke consequenties, maar het feit dat de rapper excuses heeft aangeboden is voor de organisatie voldoende.