CDA klem in stikstofdossier: ‘Als het CDA zo doorgaat, sta ik met één been bij een andere partij’

Wat zeg je tegen boeren die moeten vrezen voor hun voortbestaan? En tegen CDA-raadsleden die ‘radeloos’ zijn door de dreigende ‘kaalslag’ op het platteland? Derk Boswijk, CDA-Kamerlid en landbouwwoordvoerder, kwam vrijdag ‘met een knoop in de maag’ naar agrariërs en partijgenoten in Deurne, vlakbij natuurgebied De Peel. ,,Die heb ik de hele week al. De brieven van het kabinet hadden duidelijkheid moeten geven, maar vooral door het kaartje is het beeld ontstaan: ze komen hier alles opkopen en het gebied leegvegen. Dat kan natuurlijk niet.”