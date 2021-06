CDA: ‘Laat supermarkt betalen voor verliezers corona’

video Informa­teur Hamer: 'Ik ga komende dagen bedenken van wie het nou zin heeft om ze bij elkaar te zetten’

21 mei De vorming van een nieuw kabinet laat nog wel even op zich wachten. Informateur Mariëtte Hamer gaat na Pinksteren met ‘een cluster van verschillende partijen’ praten over het herstelplan voor na de coronacrisis. Over de samenstelling van een nieuwe coalitie zegt Hamer: ,,Zo ver ben ik nog lang niet.’’