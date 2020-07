CDA-leden in de herkansing: voor De Jonge staat het meest op het spel

Publieke omroep tóch niet groten­deels reclame­vrij, NPO3 blijft jongeren­zen­der

8 juli De publieke omroep wordt tot 20.00 uur ’s avonds toch niet reclamevrij. In plaats daarvan wordt de reclamezendtijd vanaf 2022 in vijf jaar tijd gehalveerd. Ook is het plan om jongerenzender NPO 3 om te bouwen tot een kanaal voor regionale omroepen van de baan.