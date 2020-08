CDA overstag voor Omtzigt: alsnog onderzoek naar verkiezing lijsttrekker

vissen met jan Hans de Boer: ‘Ik denk dat de tijd van de heel grote bek voorbij is’

8 augustus In de interviewserie Vissen met Jan praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. Op de drempel van zijn afscheid wenst voorzitter Hans de Boer van werkgeversoverganisatie VNO-NCW Nederland een twee- of driepartijencoalitie toe in 2021. ,,Versnippering is brandstof voor het steeds verdergaande populisme.’’