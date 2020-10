CDA wil radicaal ander kiesstelsel

De christendemocraten willen ‘meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad’. Het idee is om 100 van de 150 Kamerleden op regionaal niveau te laten kiezen, de overige 50 gaan nog wel via landelijke lijsten. Op die manier wordt een ‘goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land’ gewaarborgd, denkt de partij.



In het plan wordt Nederland opgedeeld in ’12 tot 15’ kiesdistricten, stelt Pieter Omtzigt, lid van de programmacommissie en ‘running mate’ naast lijsttrekker Hugo de Jonge. Ieder district heeft een vast aantal Kamerzetels te verdelen, afhankelijk van het bevolkingstal. ,,Stel mijn eigen provincie Overijssel is één kiesdistrict, dan zijn er negen Overijsselse zetels”, legt hij uit.



Het grote voordeel van zo’n systeem is volgens Omtzigt dat Kamerleden zich automatisch meer zullen richten op hun eigen regio. In Denemarken hebben ze al een dergelijk kiesstelsel. ,,Nu is het van belang hoog in de pikorde van de eigen partij te staan om hoog op de lijst te komen. In zo’n regionaal stelsel zal meer worden gekeken wie goed is geweest voor zijn kiezers.”