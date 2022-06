CDA wil stikstofplan aanpassen, VVD pleit voor maatwerk: ‘Er liggen echt fundamentele vragen’

CDA-fractieleider Pieter Heerma meldt dinsdagmiddag na overleg met zijn fractie dat het stikstofplan op cruciale punten anders moet: ,,We hebben echt nog fundamentele vragen, er zijn aanpassingen nodig. Ik noem twee belangrijke punten: een kaalslag in het landelijke gebied mag niet, het moet leefbaar blijven. Provincies hebben zelf alternatieven, die moeten de ruimte krijgen. En twee: een goed verdienmodel voor boeren is belangrijk, dat perspectief ontbreekt nu nog. Dat is een gemiste kans.”

Het kabinetsplan om 70 procent van de stikstof te minderen, waardoor een derde van de veestapel moet verdwijnen, stuit op grote weerstand in het hele land, bij boeren maar ook in de achterban van partijen. ,,Mensen beseffen dat er wat moet veranderen", zegt Heerma, ,,maar wij zeggen: je kunt niet de kaart met ondernemers leegvegen, dus een aanpassing is nodig.”

De kabinetsdoelen staan overeind (‘de doelstellingen zijn er niet voor niks’), maar Heerma stelt wel dat de plannen ‘op cruciale punten aangepast moeten worden’. ,,Het lijkt nu soms alsof alle boerderijen uit een gebied moeten verdwijnen. Dat moet aangepast worden, zeker als er fouten in de kaart zitten.”

Maatwerk

VVD-Kamerlid en stikstofwoordvoerder Thom van Campen pleit voor ‘maatwerk in de provincies', meldt hij na fractieberaad. ,,We moeten aan de slag met de zorgen die mensen uiten, zodat we die zorgen kunnen wegnemen. Dat kunnen en willen we als Den Haag niet alleen, we moeten het samendoen met de provincies, daar zijn kennis en kunde. We moeten in debat over hoe we de kabinetsdoelen halen, dus samen, met maatwerk.”

Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte gaan de afspraken niet overboord. ,,Dat lijkt me niet. Ik snap dat het heel lastige keuzes zijn, maar er is geen onenigheid. Ja, provincies moeten ook zorgen voor maatwerk, maar er is niet echt een alternatief. Het is noodzakelijk.’’

Sussende woorden

Het is de vraag of critici tevreden zijn met de sussende woorden van VVD en CDA. De provinciale coalitie in Friesland verwerpt massief het kabinetsvoorstel, diverse politici van landelijke coalitiepartijen verzetten zich eveneens. ,,Dit is niet CDA-waardig”, meldde bijvoorbeeld Europarlementariër en varkenshouder Annie Schreijer-Pierik. ,,Deze plannen moeten van tafel! Dat Wopke hiermee heeft ingestemd... Voor de verkiezingen wilde hij dat we een bord met zijn gezicht voor onze boerderijen zetten. Nou, dan moet hij er ook na de verkiezingen voor ons zijn.”

CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg maakt zich ‘grote zorgen over de impact op de Limburgse samenleving’. Net als diverse CDA’ers hoopt Van Toorenburg dat het plan in de huidige vorm niet de eindstreep haalt. ,,Eerst moeten we onjuistheden en bevreemdende zaken uit de voorstellen laten halen, en dan echt samen kijken wat wel en niet haalbaar is. Er moet ook een samenleving mogelijk blijven.”

CDA-afdelingen rond natuurgebied De Peel verwachten nog deze week bezoek van CDA-Kamerlid Derk Boswijk, de landbouwwoordvoerder die het stikstofdebat moet voeren. ,,Ik kan dit niet uitleggen aan de achterban”, zegt Alex Jansen van het CDA in Horst, Noord-Limburg. ,,Wij snappen ook niet hoe het in godsnaam kan dat het zo ver heeft kunnen komen. Kijk: boeren snappen heus wel dat het anders moet dan vijftig jaar geleden, maar we draven te ver door. Het linkse geluid krijgt de overhand in het kabinet. Ik krijg het niet uitgelegd, en ik ga het ook niet uitleggen.”

Benny Munsters van CDA Deurne spreekt van ‘wanbeleid’. ,,Dit willen we niet dragen. Als CDA wil je niet verantwoordelijk zijn voor het verbrassen van miljarden, het verdrijven van een sector, terwijl je weet dat je de doelen niet haalt. We zijn radeloos. We moeten afscheid nemen van het landelijke CDA, roepen sommigen dan. Maar we willen wel de oproep doen, Boswijk komt naar ons, daar zal veel van afhangen. Het plan wat afzwakken, zoals Boswijk nu voorstelt, is niet genoeg, hij zal perspectief moeten bieden.”

Pas in november staat een partijcongres gepland van het CDA, maar een partij-ingewijde voorspelt dat de leden hierover eerder in gesprek willen. ,,Zoveel geduld hebben de mensen niet. Het land zit vol met CDA’ers in de colleges van burgemeester en wethouders, de Gedeputeerde Staten en gemeenteraden die dit absoluut niet willen.”

