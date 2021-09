CDA woest: ‘Bijleveld hoorde pas in de zaal van vertrek Kaag’

Volgens betrokkenen hoorde ze het, net als de rest van Nederland, pas in de zaal van de Tweede Kamer toen Kaag haar ontslag aanbood. Bijleveld stapte zelf niet meteen op, maar besloot daar pas vandaag toe. Dat deed ze tegen haar zin, erkende ze. Eerder had de CDA-bewindsvrouw aangegeven te zullen aanblijven om het ministerie te leiden dat nu onder andere druk is met het terughalen van achtergebleven tolken in Afghanistan. ,,Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was’’, zei Bijleveld over de gebeurtenissen van donderdagavond.

Kaag heeft volgens ingewijden alleen demissionair premier Mark Rutte kort voor haar verklaring in vertrouwen genomen. Volgens CDA’ers heeft Kaag vervolgens tegen Rutte gezegd dat hij het niet mocht doorvertellen aan Bijleveld.

Bij de christendemocraten heerst sowieso woede over de situatie. Zij vinden dat niet alleen D66 hen laat zitten, maar ook de ChristenUnie het kabinet in de steek heeft gelaten. Coalitiegenoot ChristenUnie steunde namelijk de moties van afkeuring tegen Kaag en Bijleveld, wat hun val inleidde.

Met de val van de twee ministers dreigt het kabinet te imploderen.

Demissionair premier Mark Rutte zegt de keuze van zowel Kaag als Bijleveld te respecteren. Maar volgens hem had er ‘staatsrechtelijk ook een andere keus kunnen worden gemaakt’. Hij wijst er op dat het kabinet nu ‘twee zeer goed ingewerkte en ervaren bewindslieden’ kwijt is, terwijl hun ervaring en kennis van de regio belangrijk is om de nog achtergebleven Nederlanders en tolken uit Afghanistan te krijgen.

Volgens vicepremier Hugo de Jonge is sprake van ‘een moeilijke fase’. Niet alleen brokkelt het kabinet steeds verder af, ook is de sfeer in de regeringscoalitie slecht. Er is groeiende onvrede tussen de regeringspartijen.

Zo is er ook ergernis bij VVD, D66 en CDA over de ChristenUnie, die zich steeds minder aan het regeerakkoord gebonden voelt en het coronabeleid niet meer steunt.

Volgens Rutte is het te hopen dat ‘dit demissionaire kabinet zo snel mogelijk zijn taken kan overdragen aan een nieuw kabinet’. Maar daar is een half jaar na de verkiezingen nog geen zicht op. De partijleiders van VVD, D66 en CDA trekken zich dit weekeinde terug in een hotel in Hilversum om een doorbraak te forceren, maar betrokkenen melden dat de onderlinge verschillen nog steeds even groot zijn.

