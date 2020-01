ChristenUnie overstag, toch vuurwerkverbod consumenten

Dijkhoff: Niet doof en blind voor oproepen vuurwerk­ver­bod

7 januari VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zegt ‘grondig’ te willen gaan nadenken over de ‘juiste balans’ als het gaat om vuurwerk. Sinds deze week is een krappe meerderheid in de Tweede Kamer die er voor voelt om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.