ChristenUnie presenteert maandag nieuwe Landbouwminister

UPDATE Prijspla­fond kon wél eerder: Brussel bood ruimte, maar kabinet wachtte

Het kabinet stelt dat het haastig in elkaar gesleutelde prijsplafond pas kon na recent groen licht van Brussel en energiebedrijven. Maar die suggereren zelf dat het best eerder had gekund. Het formele kabinetsverzoek kwam pas vorige week binnen bij de koepel van energiebedrijven.

22 september