ChristenUnie wil dat mariniers gewoon naar Zeeland gaan

Staatssecretaris Visser (Defensie) wil de verhuizing naar Vlissingen afblazen. Volgens haar trekt het plan een te grote wissel op het korps. ,,Er zijn problemen met de werving,’’ zei ze vrijdag na afloop van de ministerraad. Maar binnen het kabinet is niet iedereen het met jaar eens. ,,Er is nog geen definitief besluit genomen,’’ benadrukte Visser dan ook. ,,Want er zijn ook zorgen over de werkgelegenheid in Zeeland.’’ Maandag gaat ze in gesprek met de Zeeuwse autoriteiten over de ontstane situatie.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind moet het kabinet zich aan de afspraak houden. ,,De kazerne zou naar Vlissingen gaan omdat andere overheidsinstellingen vertrokken. De kazerne is belangrijk voor de Zeeuwse economie. De Zeeuwen laten zich niet afkopen met wat spiegeltjes en kraaltjes.’’

Mariniers

Het kabinet besloot al in 2012 om de huidige marinierskazerne in Doorn te sluiten. In Vlissingen moest een nieuw complex worden gebouwd. Al snel bleken veel mariniers niet te willen verhuizen. Veel partners hadden een baan in de buurt van Doorn en wilden niet mee naar Zeeland. Sindsdien zijn veel mariniers uit dienst gegaan. De korpsleiding waarschuwde vorig jaar dat het moeite had functies te vervullen door de uitstroom van goed getrainde collega’s.