CNV: Gunstige prognoses lossen tekorten in de zorg niet op

De toekomstige tekorten aan zorgmedewerkers blijken weliswaar kleiner dan voorspeld, maar daarmee is het personeelsprobleem in de gezondheidszorg niet opgelost, vindt vakbond CNV Zorg en Welzijn. ,,In een aantal cruciale functiegroepen loopt het tekort niet terug. Ook blijft de uitstroom onverminderd hoog.”

Het verwachte personeelstekort voor de gezondheidszorg in 2022 is nu 80.000 medewerkers, maakten de bewindslieden op het ministerie van VWS vanmorgen bekend. Sterker nog, als de huidige stijging van het aantal zij-instromers en herintreders, de groei van het aantal nieuwe zorgverleners in opleiding en het aantal extra stageplaatsen doorzet dan loopt het tekort mogelijk zelfs terug naar 55.000 man. In maart 2018 rekende het kabinet nog met een veel hoger tekort van maximaal 125.000 medewerkers.

Veel begeleiding nodig

Vakbond CNV Zorg & Welzijn ziet ook dat vooral de instroom in het zorgonderwijs toeneemt. Verder neemt het aantal zij-instromers en herintreders toe. ,,Maar daarmee zijn de problemen van nu niet opgelost. Studenten zijn pas over een paar jaar inzetbaar in de zorg. Zij-instromers en herintreders vragen veel begeleiding. En dat legt extra druk op de mensen die nú in de zorg werken.”

Daarnaast maakt de bond zich zorgen, omdat het aantal medewerkers dat uit de zorg vertrekt vooral onder 25- tot 35-jarigen ‘alarmerend hoog’ is. ,,Veel studenten is dus nog geen garantie voor een stijging van het blijvende aantal werknemers in de toekomst. De werkdruk in de zorg blijft onverminderd hoog. De verzuimcijfers zijn in het afgelopen jaar verder gestegen tot ver boven het landelijk gemiddelde.”

Brandbrief

Eerder vandaag heeft CNV Zorg & Welzijn een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeeft hoe deze problemen kunnen worden opgelost. ,,Er zal snel actie moeten worden ondernomen. Goede arbeidsvoorwaarden, bestrijding van de hoge werkdruk en werken aan vitaliteit van werknemers zijn onze grootste prioriteiten.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet al aan deze krant weten totaal niet van plan te zijn om nu op zijn lauweren te gaan rusten. De Jonge: ,,Er ligt voor de komende periode nog een geweldig grote opdracht, want de arbeidsmarkt blijft krap en de vraag naar zorg neemt enorm toe. Daarnaast moeten we zorgverleners ook beter vasthouden. Dus is de klus niet geklaard en blijft het ‘alle hens aan dek’.” De minister ziet ook ruimte voor verbetering bij de werkgevers.