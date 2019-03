Coalitie benut nog even nipte meerderheid

De regeringspartijen willen de nieuwe ontslagregels, waar links tegen te hoop loopt, snel door de Eerste Kamer loodsen nu ze daar nog een meerderheid hebben. In dat geval wordt net op tijd een van de grootste hervormingen uit het regeerakkoord veiliggesteld. Grote vraag is wat met de hogere rente op studieleningen gebeurt.

Nog precies negen keer komt de Eerste Kamer bijeen voordat op dinsdag 11 juni de samenstelling verandert en de regeringspartijen hun meerderheid kwijt zijn. In totaal liggen er 39 wetsvoorstellen in de senaat die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De meeste daarvan zijn door de 150 collega's 'aan de overkant' zonder veel discussie of als hamerstuk afgedaan. Ook in de Eerste Kamer zullen deze voorstellen daarom op weinig bezwaren stuiten, de nieuwe verhoudingen brengen daar geen verandering in.

Maar er liggen ook een paar wetsvoorstellen in de Eerste Kamer waarvan het lot onzeker is geworden door de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Een voorbeeld daarvan is de Wet arbeidsmarkt in balans, dat onder meer de ontslagregels versoepelt en flexwerk duurder maakt.

Wisseling van de wacht

De WAB, zoals het voorstel op het Binnenhof wordt afgekort, behelst een van de belangrijkste hervormingen uit het regeerakkoord van Rutte 3. In de Tweede Kamer stemden alle linkse partijen, onder aansporing van de vakbonden, echter tegen. Als het kabinet straks zaken wil doen met PvdA en/of GroenLinks kan de WAB heel goed inzet worden van de onderhandelingen.

Dat risico wil het kabinet liever voorkomen. En dus besloot de huidige Eerste Kamer vorige week, niet toevallig een dag voor de verkiezingen, dat men nog vóór de wisseling van de wacht over de wet wil stemmen. De nieuwe Eerste Kamer heeft dan het nakijken.

Opvallend is deze keuze wel: in de Tweede Kamer stemden de SGP en Forum voor Democratie als enige oppositiepartijen dit voorjaar wél voor de WAB. De coalitiepartijen willen het lot van de hervorming kennelijk liever niet in handen leggen van de - vermoedelijk - dertien nog te verkiezen senatoren van Forum.

Spannender

Misschien nog wel spannender is wat de regeringsfracties in de Eerste Kamer gaan doen met het voorstel om de rente op studieleningen te verhogen. In de Tweede Kamer kreeg deze maatregel slechts de krapst mogelijke steun van de vier regeringspartijen. Wil de coalitie dit voorstel ook in de Eerste Kamer aangenomen krijgen, dan is dus haast geboden; in de nieuwe senaat lijkt de renteverhoging sowieso kansloos.

Maar snelheid is in dit geval geen garantie voor succes: drie van de vier regeringspartijen zitten zelf in hun maag met het omstreden plan uit het regeerakkoord. De behandeling werd al over de Provinciale Statenverkiezingen heen getild, omdat met name de D66-fractie nog veel vragen zei te hebben. De leden van CDA, ChristenUnie en D66 worden vanuit hun achterban opgeroepen tegen te stemmen.

De regeringsfracties staan nu voor de keuze: trotseren zij de leden door toch in te stemmen, keren ze zich tegen een maatregel uit het regeerakkoord óf laten ze de verwerping over aan de hongerige leeuwen in de nieuwe Eerste Kamer. Voor een coalitie die hoe dan ook op zoek moet naar steun bij de oppositie kan een dergelijk zoenoffer wel eens een aantrekkelijke optie zijn.